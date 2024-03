Suspeitos são presos durante operação da PC em Jerônimo Monteiro

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva na tarde desta quinta-feira (29), nos bairros Santa Clara, Santo Antônio e Centro de Jerônimo Monteiro. Na ação, dois suspeitos foram presos.

De acordo com a PC, a operação contou com a participação de policiais civis de Jerônimo, Alegre, de Guaçuí e Muniz Freire. Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva.

