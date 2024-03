Operação conjunta entre PM e PC apreende drogas e armas em Guaçuí

Na tarde da última quinta-feira (29), uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar de Guaçuí, comandada pelo delegado do município, Robson Vieira Lima, cumpriu mandados de busca e apreensão no bairro João Ferraz de Araújo. Na ação foram apreendidas armas, drogas e dinheiro.

De acordo com informações da Polícia Militar, em um dos pontos, na avenida José Ferreira Alves, os militares localizaram uma garrucha calibre 32, maconha, pedras de crack e a quantia de R$ 50,50 em dinheiro. Ninguém foi detido no local.

Em outra residência, na mesma rua, os policiais civis localizaram 20 buchas de maconha, pedras de crack, balança de precisão, a quantia de R$ 755,00 em dinheiro, dois simulacros de arma de fogo e diversos materiais para embalar drogas.

Ainda durante a ação quatro pessoas foram detidas pela Polícia Civil, sendo mãe e filho, de 37 e 19 anos, e outros dois suspeitos de 34 e 23 anos. Todos foram encaminhas para a delegacia do município.

A ação contou com a participação da Equipe K9, com a cadela Alga. A operação desencadeada pela Polícia Civil de Guaçuí com apoio da Polícia Militar, tem o objetivo de combater atos ilícitos, entre eles, o tráfico de drogas e porte de arma de fogo no município.