Sustentabilidade é a marca do Fórum de Piscicultura em Muniz Freire

Mais um stand sob o comando de mulheres no primeiro dia da feira Inova Capixaba – Agricultura In Foco – Fórum de Piscicultura. Na barraca da Cooperativa da Agricultura Familiar (Coopram), os produtos são todos à base de peixe e as responsáveis explicam o compromisso com a sustentabilidade.

Maria Helena fez o curso do Qualificar ES Empreendedor em 2022. O curso abriu portas para ela, que agora, está trabalhando na Coopram. Maria conta que quando chegou na cooperativa eles faziam basicamente o filé de tilápia.

Com os conhecimentos adquiridos no curso, a empreendedora começou fazer outros produtos derivados do peixe. Na barraca da Coopram, comandada por Maria, ela expõe quibe de tilápia, bife de hambúrguer, entre outros.

Ela explica que o “torresmo de tilápia”, por exemplo, é feito da pele do peixe que antes seria jogada fora. Com a visão de sustentabilidade adotada pela Coopram e pelos produtores de Muniz Freire, em geral, tudo pode ser reaproveitado.