Tecnologia desplugada potencializa a educação de Mimoso do Sul

Mimoso do Sul tem o que comemorar no avanço da educação. A tecnologia desplugada potencializa o

aprendizado dos alunos do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino.

Com novos investimentos na área de Educação Tecnológica, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, adquiriu o kit pedagógico “Fazendo o Trânsito Legal – Nível l e Nível ll” e irá oportunizar aos alunos, do 1° ao 9° ano do ensino fundamental, trabalhar o tema educação no trânsito fazendo uso da tecnologia desplugada.

Já imaginou poder ensinar sobre educação no trânsito jogando? É isso mesmo! Por meio dos livros

da linha Microkids, os professores das escolas municipais de Mimoso do Sul terão a oportunidade

de fazer uso da tecnologia desplugada para ensinar os alunos sobre educação no trânsito de forma

lúdica.

Que dia ocorre o evento?

O evento de lançamento do projeto será realizado nessa quarta-feira (06), na escola Estadual

Monsenhor Elias Tomasi, localizada no Centro da cidade, no turno da manhã, às 9h, e no turno da

tarde, às 14h. Aliás, no evento estarão presentes a secretária Municipal de Educação, alunos, docentes,

diretores, representantes do Detran e da Microkids Tecnologia.

Segundo a secretária Municipal de Educação, Gracielli Pereira Defante Pacheco, aprender de forma lúdica por meio de jogos, o kit pedagógico “Fazendo o Trânsito Legal”, é uma iniciativa inovadora, que vai trabalhar diversas ações para que os estudantes desde pequeno aprendam e respeitem as leis de trânsito através da prevenção e para termos no futuro um trânsito mais humanizado e sem vítimas de irresponsabilidade, afirmou ainda que é importante conscientizar os alunos, sobretudo como devemos nos comportar e respeitar as leis para segurança de todos.

“Os professores utilizarão o material de forma interdisciplinar conforme o Currículo da BNCC, garantindo o direito de aprendizagem e potencializando saberes para aplicar a tecnologia à aprendizagem e na condução de seus recursos pedagógicos. O intuito é facilitar, assim, o uso adequado da tecnologia pelos alunos com a orientação dos professores”, ressaltou Gracielli.

De acordo com uma das autoras da Microkids Tecnologia, Kellen Camargo, o material procura abranger os vários aspectos essenciais da educação, priorizando a informação e a pesquisa. “A ideia de aprender

brincando, além de instruir nos alunos sobre os conceitos básicos da educação para o trânsito, estimula um raciocínio lógico, a imaginação, a atenção, a concentração, o espírito de investigação e a criatividade,

afiançando assim, ser um instrumento facilitador do aprendizado”, ressaltou Kellen.

Fazendo o Trânsito Legal

Contudo, o projeto “Fazendo o Trânsito Legal” foi produzido por meio de uma parceria entre a Microkids Tecnologia e o Mundo Kaboo. Contudo, na ocasião do lançamento do projeto, os personagens do Mundo Kaboo, Kaboo e Batatinha irão realizar uma palestra sobre “Trânsito Legal”. Além de brincadeiras interativas com os alunos, além de um tabuleiro humano, que irão abordar sobre os elementos: placas, sinalização, sinal sonoro (sirene, buzina). Os vencedores serão premiados com uma bicicleta.

O projeto foi elaborado por especialistas experientes, assessorados por uma estrutura pedagógica consciente que trata de forma divertida sobre educação para o trânsito para crianças e adolescentes no ensino escolar, atendendo à diversidade regional das escolas em nosso país.

Todavia, por meio do projeto, os participantes são envolvidos no jogo dinâmico onde são abordados temas como: o trânsito, segurança no trânsito, regras em respeito no trânsito, pedalar com segurança, o direito de ir e vir de todo cidadão. Alguns temas transdisciplinares, direitos humanos e cidadania, família em respeito, educação ambiental. Também fazem parte do conteúdo o ato de transitar, o trânsito consciente, sinalizações e infrações, acessibilidade e cidadania.

Tecnologia Desplugada

Aliás, a computação desplugada é uma técnica que consiste em ensinar fundamentos da Computação, por meio de atividades, sem uso do computador.

Sobretudo, nesse contexto, no qual o processo de ensinar e aprender está em constante evolução, a equipe disponibiliza recursos que permitem a troca de experiências entre educadores envolvidos no projeto, oferecendo estratégias para a utilização do jogo de tabuleiro, fazendo o trânsito melhor como instrumento de aquisição de conhecimento para as áreas de interesse, consolidando uma autêntica parceria cujo foco é causar reflexões sobre o respeito às regras de trânsito, a importância do uso dos entes de segurança, andar na faixa de pedestre, desenvolvendo no aluno a capacidade de ouvir, observar e tomar os devidos cuidados com a vida.

Todavia, o material inovador, interativo e dinâmico facilita a aprendizagem, visibilidade, viver com segurança, recreação responsável, respeito, atenção, cooperação, interação, obediência às normas. Contudo, o jogo fazendo o trânsito legal oferece, de forma interativa e intensificada, informações sobre o trânsito para o desenvolvimento de atitudes e ações responsáveis de segurança e preservação da vida. Além de formar instrutores mirins capazes de disseminarem a educação para o trânsito dentro e fora da escola.

Quando o assunto é a acessibilidade no trânsito, uma infinidade de pontos devem ser analisados, como por exemplo: usar a vaga reservada para idosos com deficiência, estacionar em frente a rampas de cadeirantes, construção de rampas para cadeirantes em locais públicos, assentos preferenciais para idosos com deficiência, gestantes, obesos e pessoas com crianças de colo e transportes públicos, entre outras questões que poderão ser levantadas no momento da discussão.

Serviço:

Lançamento do kit pedagógico “Fazendo o Trânsito Legal”.

Data: quarta-feira (06)

Horário: 9h às 14h

Endereço: Escola Estadual Monsenhor Elias Tomasi, Centro, Mimoso do Sul