“Tecnologia para produzir mais e com qualidade”, diz engenheiro

O Zootecnista especialista em Engenharia Sanitária e Microbiologia Ambiental, Manuel dos Santos Pires Braz Filho, irá realizar a palestra Rações Verdes para a Piscicultura, no “Fórum de Piscicultura” que ocorre nesta quinta e sexta-feira (14 e 15), em Muniz Freire, na região do Caparaó capixaba, no Sul do Espírito Santo.

Segundo Manuel dos Santos, o Brasil vem tendo um déficit na balança comercial de pescado em mais de 1 bilhão de dólares.

Leia Também: Piscicultura ganha impulso em Muniz Freire e movimenta economia

“Nós temos uma dependência muito grande da importação de pescado que vem de fora. Por incrível que pareça, o Brasil, há anos, vem tendo um déficit da balança comercial de pescado em mais de 1 bilhão de dólares. Isso é absurdo para um país que tem tantos rios e lagos, um mar tão grande. Temos que incentivar a produção do pescado para diminuir a nossa dependência dos produtores de fora do país. E nós conseguimos nossa dependência e capacidade de levar um pescado para toda a população brasileira”.

Crédito: PMMF

Além disso, o engenheiro frisa que um dos fatores que levam a produção de peixes não ser tão grande em nosso país são os custos, e apresenta soluções na palestra que irá ministrar.

“Um dos fatores que levam a produção de peixes não ser tão grande em nosso país são os custos. Estou levando um conceito de usar a própria água do peixe para produzir plantas como a anabaena azollae, que são plantas que têm de 40% a 45% de proteína, e utilizá-las para alimentar os peixes e com isso conseguir reduzir em 50% a ração fornecida. Do mesmo modo passamos a ter produção de peixes mais barata, com melhor qualidade e com características mais voltadas a um peixe mais orgânico, não tão dependente da ração. Isso melhora tanto na qualidade de quem vai consumir, como diminui os custos, tornando o pescado mais acessível”, menciona o Manuel dos Santos.

Realização e apoio

A Feira de Inovação no Agronegócio, a Inova Capixaba – Piscicultura In Foco, que terá como tema o Fórum de Piscicultura, será realizada pela GFC Eventos e conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), do Programa de Popularização da Inovação – INOVAPOP, Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), bem como o Sebrae, Ufes, Ifes Cepid, Prefeitura de Muniz Freire e AQUINOTICIAS.COM.

Serviço

14 e 15 do mês de março, em Muniz Freire

Local: Parque de Exposições

Instagram do evento: @inova_capixaba