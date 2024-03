Teleconsulta agiliza atendimento básico de saúde em Anchieta; veja

Os primeiros atendimentos médicos por meio de teleconsultas em Anchieta foram realizados com sucesso nessa quarta-feira (20). Entre as especialidades ofertadas aos pacientes, há neurologia para adultos e para crianças, endocrinologia e reumatologia.

As teleconsultas ocorrem no Centro de Especialidades (hoje funcionando próximo à Pestalozzi enquanto a prefeitura reforma o prédio original. A Secretaria de Saúde montou um consultório com computador, câmera, microfone e profissional de apoio para auxiliar no uso da tecnologia.

As consultas autorizadas no Sistema de Regulação MV-SOUL são agendadas pela Regulação regional e os pacientes são contactados inicialmente pela Coordenadora da Regulação Municipal, Camila Marconcini, que na oportunidade orienta sobre a nova modalidade.

Anchieta planeja, com essa estratégia, dar mais acesso e comodidade aos pacientes que não precisarão buscar atendimento em outros municípios.