Temperaturas seguem elevadas neste sábado (16)

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo quente persiste neste sábado (16) no Espírito Santo.

Aumento de nuvens e pancada de chuva, isoladas na porção sul Caparaó. Nas demais regiões do Estado, o sol predomina e não há previsão de chuva. Temperaturas seguem elevadas.

Leia Também: Cidades do Sul do ES recebem alerta do Inmet de onda de calor

Chove rápido no começo do dia, no litoral Nordeste, parte do Noroeste e extremo norte, com abertura de nuvens nos demais períodos.

Na Grande Vitória, sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 36 °C. Vitória: mínima de 24 °C e máxima de 36 °C.

Na Região Sul, previsão de pancadas de chuva com trovoadas à tarde, apenas nas áreas próximas ao Caparaó. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 38 °C.

Na Região Norte, sol entre nuvens, com possibilidade de chuvisco entre a madrugada e começo da manhã, com aberturas de nuvens nos demais períodos do dia. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 37 °C.

Crédito: Incaper