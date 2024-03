Temporada de Areia 2024: vôlei feminino define dupla campeã

O último fim de semana foi de muito agito na Temporada de Areia 2024 de Cachoeiro. Na quadra de areia do bairro Amarelo, duplas femininas de vôlei de areia disputaram a competição, que atraiu atletas até de outras cidades.

Aliás, os jogos aconteceram na sexta-feira (8) e no sábado (9), em disputas que levantaram as torcidas. A dupla vencedora foi Lauana e Shirley que ganhou a partida de Luciana e Cintia. Contudo, as duplas Ana Laura e Aline e Monalisa e Geanice ficaram com terceiro e quarto lugar, respectivamente.

“Mais um espetáculo protagonizado por meninas muito aguerridas e valentes. Parabéns para todas as atletas que participaram. A Temporada de Areia só está começando; há muita coisa boa vindo por aí”, salienta o secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Ramon Silveira.

Outras modalidades

Contudo, nesta semana, a Temporada de Areia de Cachoeiro dá continuidade com os jogos de beach soccer masculino, na quadra do Amarelo, nesta terça-feira (12). Assim, de quarta (13) até sexta (15), serão realizados os jogos de futevôlei masculino.

As partidas do vôlei de areia masculino serão no sábado (16); e, finalizando a temporada, do dia 18 a 27 de março serão realizados os jogos de beach soccer masculino.

Todavia, a programação completa está no site www.cachoeiro.es.gov.br/2a-temporada-de-areia.