Tio tenta matar sobrinho a facadas durante discussão em Ibatiba

A Polícia Militar (PM), prendeu um homem por atacar o próprio sobrinho com um golpe de faca no peito, no bairro Novo Horizonte, em Ibatiba.

De acordo com a polícia, os militares foram até o local, onde segundo denúncia, um homem tentou matar o próprio sobrinho com uma facada no peito.

No local, no interior do imóvel, os policiais encontraram o suspeito deitado na cama. Ele confirmou o fato de ter dado uma facada no sobrinho e o sobrinho teria partido para cima dele para agredi-lo.

Lá, a vítima disse que teve uma discussão com seu tio por desentendimentos familiares, pois o mesmo faz uso excessivo de bebida alcoólica, e que durante a discussão, pegou uma faca e disse que iria esfaqueá-lo.

Disse ainda que não confiou que o autor poderia fazer aquilo, no entanto o autor deferiu-lhe uma facada no peito. A vítima não pôde acompanhar a guarnição a delegacia para representar pois estava sob observação médica. A Polícia apreendeu uma faca de cozinha com cabo de madeira.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia para as devidas providências cabíveis.

Polícia Militar recupera moto em Jerônimo Monteiro

E na última sexta-feira (8), a PM deteve um homem de 31 anos e recuperaram uma moto com restrição de roubo ou furto, no município de Jerônimo Monteiro.

A ação só foi possível pois o veículo, uma moto CG160 de cor vermelha, foi identificado pelo Cerco Inteligente ao passar pela BR482. Ele seguia para o Centro do município por volta das 13h41.