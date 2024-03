Torneio de Futsal Gospel reúne 16 igrejas no ES; confira

Com o objetivo de integrar os evangélicos de Vila Velha, 16 igrejas de várias denominações se reuniram para realizar o 1º Torneio de Futsal Gospel, que acontece neste domingo (10/03), e nos dias 16, 17 e 24 de março, das 14 às 17 horas, na Arena Tartarugão, em Itaparica. Contudo, o evento conta com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Vila Velha.



Aliás, no torneio as equipes se enfrentarão em jogo único, através de sorteio, no esquema de “mata-mata”. As equipes já estão formadas e as inscrições já foram encerradas. No domingo (10/03), às 14h50, a Assembleia de Deus Restituindo Vidas enfrentará a Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica. Às 14h50, a Combc vai enfrentar a Assembleia de Deus Nova Itaparica; e às 15h40 será a vez da Igreja Batista jogar contra a Igreja Libertar.



Todavia, no sábado (16/03), às 14h, a Igreja Universal de Aribiri vai jogar contra a Assembleia de Deus Nova Itaparica. Às 14h50, a Assembleia de Deus Coqueiral jogará contra a Resgate. Já às 15h40 a Assembleia de Deus Missão aos Povos (ADMP) encerrará a esta fase enfrentando a Igreja Mundial do Poder de Deus.



Contudo, a final da competição será no dia 24, quando os times vencedores de todas as etapas disputam a taça de campeão, sendo premiados com troféu e medalha.



“É gratificante ver a união de igrejas de várias denominações diferentes se reunindo em torno do esporte. Parabenizo os organizadores e desejo que este torneio seja o primeiro de muitos que ainda estão por vir, destacou o secretário de Esporte e Lazer, Andinho Almeida.



Serviço:

1º Torneio de Futsal Gospel

Data: Dias 10, 16, 17 e 24 de março

Dias 10, 16, 17 e 24 de março Horário: Das 14 às 17 horas

Das 14 às 17 horas Local: Arena Tartarugão