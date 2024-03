Trânsito segue em meia pista após acidente em Alegre

O trânsito segue funcionado em meia pista na Rodovia BR-482, após a carga de madeiras cair de um caminhão no bairro Pedro Martins, na entrada de Alegre, na tarde desta quinta-feira (7).

De acordo com informações da Polícia Militar, a causa do acidente é desconhecida e que os quebra-molas instalados no local podem ter influenciado no tombamento da carga. Disse que a princípio não há registro de feridos e que policiais militares estão no local orientando o trânsito.

Ainda, segundo a PM, assim que outro caminhão chegar, a pista será interditada novamente para retirada da carga de madeiras.