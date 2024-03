VÍDEO | Rodovia é interditada após madeiras cair de caminhão em Alegre

O trecho da Rodovia BR-482, na entrada do município de Alegre, está interditada após a carga de madeira cair de um caminhão na tarde desta quinta-feira (7).

No vídeo feito por um motorista que passava pelo local do acidente, mostra a carga de madeiras espalhadas no asfalto. Não há informações sobre feridos e a dinâmica do acidente ainda é desconhecida.

Procurada, a Polícia Militar informou que a equipe não foi acionada para atender a ocorrência.

Veja o vídeo

Vídeo: Leitor/Aqui Notícias