Trio é preso com mais de 2 milhões de cigarros contrabandeados no ES

A Polícia Federal (PF), prendeu três homens em flagrantes que distribuíam cigarros contrabandeados do Paraguai em Vila Velha, no Espírito Santo, na última quinta-feira (14).

De acordo com a PF, as prisões contaram com a participação de policiais da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da PF, da Receita Federal e da Inteligência da PRF.

Aliás, os homens de 38, 30 e 29 anos, são oriundos da região da Grande Belo Horizonte, em Minas Gerais. Além disso, a polícia prendeu eles em um galpão no bairro Santa Paula, onde realizavam o carregamento e distribuição das caixas de cigarros na Grande Vitória e no interior do estado.

No entanto, a PF apreendeu mais de 2.750.000 cigarros da marca GIFT, veículos utilizados na distribuição, material de reconstituição de caixas danificadas e celulares.

A PF realizou a ação decorrente de denúncia recebida pela Polícia Federal, resultando em uma análise conjunta entre os órgãos envolvidos na prisão e apreensão.

Os policiais conduziram os presos para a sede da Polícia Federal, em São Torquato, e ficarão à disposição da Justiça. Já os cigarros apreendidos, os policiais federais encaminharam para a Receita Federal para formalização de auto de infração e destruição.

O que acontece se for preso com cigarros contrabandeados?

A pena prevista para o crime é de reclusão, de 2 a 5 anos, e para o crime de associação criminosa é de reclusão, de 1 a 3 anos. A PF permanece com ações objetivando identificar os responsáveis pela distribuição das caixas de cigarro, evitando que entrem em circulação no comércio local.