Veja como foi o 1º dia do Fórum de Piscicultura em Muniz Freire

Participaram da abertura oficial da Inova Capixaba – Piscicultura em Foco, nesta quinta-feira (14), o Secretário Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, Renato Bueno; o Ouvidor Municipal, Eduardo Afonso; a primeira-dama Patrícia Vyviane, representando o prefeito Dito Silva que estava em agenda em Brasília; o secretário de Estado da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Bruno Lamas e representantes dos órgãos parceiros e do Poder Legislativo Municipal.

De acordo com o secretário de Estado da Secti, Bruno Lamas, a ideia é popularizar a inovação no Estado do Espírito Santo. “A inovação não pode ser elitizada, ela não tem dono. Aqui estamos nós, o Qualificar ES, o Incaper, a Seag, a Ufes, o Ifes, o setor produtivo. Imaginem o nível de conhecimento que quem está participando vai acumular nesses dois dias”, destacou Bruno Lamas.

Para o Secretário Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, Renato Bueno, a visão da atual gestão de apostar na diversificação com a piscicultura, está se mostrando estratégica para o município. O secretário foi o primeiro palestrante do dia, e falou sobre o “Mais Peixe”. O Programa, que começou com 25 participantes, contudo, já conta com cerca de 40 e deve ganhar a adesão de mais 20 produtores neste ano.

Bueno destacou que todos os inscritos recebem capacitação e acompanhamento constante para a criação de peixes em tanques escavados ou tanques-rede, dependendo da estrutura do terreno, além de tanque de cimento. Aliás, ganham também horas de máquinas para a abertura de novos poços.

“A gestão municipal está transformando o “Mais Peixe” em um modelo a ser seguido. Nossa produção, que foi de cerca de 35 toneladas em 2022, chegou a 300 toneladas em 2023 e, em 2024, deve alcançar 400 toneladas de pescado”, informou o secretário.

Palestrantes

Nesta quinta-feira pela manhã, além do secretário Renato Bueno, também aconteceu a palestra do presidente da Associação Brasileira da Piscicultura (PEIXE BR), Francisco Chagas de Medeiros. Ele abordou o tema “Piscicultura no Brasil, Cenário Atual e Perspectivas Futuras”. Ele ressaltou a importância da atividade para o município. “Vi aqui uma grande iniciativa dos produtores e também da atual gestão para tornar o município referência em piscicultura. Para este ramo é preciso boa vontade das pessoas em começar e eu vi brilho nos olhos dos produtores locais”, afirmou Francisco Chagas.

Além das atividades programadas, o evento conta com exposição de equipamentos, produtos e serviços relacionados à piscicultura, proporcionando aos participantes a oportunidade de conhecer as últimas tendências e soluções disponíveis no mercado. Pois essa exposição também será uma plataforma para empresas e instituições apresentarem seus produtos e serviços, estabelecerem parcerias e ampliarem sua visibilidade no setor.

Nos estandes da Praça de Alimentação, produtores da agroindústria muniz-freirense e empreendedoras do município. Parte dessas mulheres se formaram no Curso Qualificar ES Empreendedor, na área de gastronomia.

Durante a tarde, aconteceram as palestras de Lucimary Soromenho Ferri Nascimento, do Incaper/ES, que relatou as ações do órgão relacionas à piscicultura. Já Emanuel Ramos Viguetti, da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI, do estado de Santa Catarina, falou sobre a Piscicultura em Santa Catarina com foco na profissionalização e viabilidade econômica.

Outro palestrante de peso foi o professor João Victor Nascimento Tardim, da Incubadora Sul Capixaba, que é ligada ao Instituto de Inovação Tecnológica da Universidade Federal do Espírito Santo – UFES. O tema abordado foi a importância do planejamento inicial das atividades aquícolas.

Encerrando esse primeiro dia do evento aconteceu uma mesa redonda sobre aquicultura, suas oportunidades e desafios e a apresentação de diversas startups de tecnologias.

Realização

O Inova Capixaba – Piscicultura em Foco é promovido pelo Programa de Popularização da Inovação – InovaPop, da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), em parceria com a Prefeitura de Muniz Freire, Secretaria de Estado da Agricultura, Incaper, Sebrae, Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento (Cpid), Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Portal http://aquinoticias.com. A realização é da GFC Eventos.

Durante dois dias, os participantes terão acesso ao que há de mais novo no país, relacionado setor. São várias palestras, workshops e demonstrações práticas conduzidas por especialistas renomados no campo da piscicultura. Eles abordarão temas como técnicas de cultivo, manejo sustentável, inovações tecnológicas e oportunidades de mercado. Além disso, haverá espaços para networking e troca de experiências entre os produtores, empresários e pesquisadores do setor.

Confira a programação do segundo dia:

Sexta-feira – 15/03

8h – Recepção e credenciamento dos participantes

8h30 às 9h30 – Bruno de Lima Preto – IFES/Alegre.

Tema: Policultivo de Tilápias e Camarões em Água Doce.

9h30 às 10h30 – Manuel dos Santos Pires Braz Filho – Tema: Rações Verdes para Piscicultura

10h30 às 10h50 – Intervalo

10h50 às 11h50 – Fábio Rosa Sussel – Instituto Pesca São Paulo/SP. Tema: Produção Satisfatória x Gestão do Negócio.

12h às 13h – Intervalo de almoço

13h30 às 17h – Dia de Campo

Wathaanderson de Souza Rocha – Incaper/ES. Tema: Construção e Preparo de Viveiros Escavados.

Lucimary Soromenho Ferri Nascimento – Incaper/ES. Tema: Manejo Zootécnico na Piscicultura.

Manuel dos Santos Pires Braz Filho – Senar/SP. Tema: Qualidade da Água de Cultivo e Aeração.

18h – Encerramento.

Fonte: Prefeitura de Muniz Freire