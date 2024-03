Unimed Sul Capixaba é destaque no Ranking Mundial de Melhores Hospitais

O Hospital Unimed Sul Capixaba, localizado no Sul do Estado do Espírito Santo, foi destaque no ranking “The World’s Best Hospitals” de 2024, divulgado pela revista americana Newsweek, em parceria com a Statista Inc.

Este reconhecimento internacional demonstra a dedicação contínua da cooperativa em fornecer cuidados de saúde de alta qualidade e segurança para seus clientes.

O Hospital Unimed Sul Capixaba tem o orgulho de ser reconhecido entre os melhores do mundo, conforme atestado pelo prestigiado ranking “The World’s Best Hospitals” de 2024, uma referência internacional em excelência hospitalar. Esta conquista não só ressalta a competência e o profissionalismo da equipe médica e administrativa, mas também destaca o compromisso da instituição em oferecer serviços de saúde da mais alta qualidade.

O ranking, produzido pela Newsweek em parceria com a Statista Inc., é o resultado de uma avaliação minuciosa que considera diversos critérios, incluindo a qualidade e segurança dos cuidados de saúde, a inovação tecnológica e a satisfação do paciente. Profissionais de saúde e líderes de 30 países contribuíram com suas recomendações, enquanto pesquisas de satisfação de clientes e indicadores de qualidade e segurança também foram considerados.

Para o diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Fernando Lemgruber Prado Costa, este reconhecimento não é apenas uma conquista, mas um estímulo para continuar aprimorando os serviços e expandindo a oferta de cuidados de saúde. “Desde a fundação do Hospital Unimed, há quatro anos, a unidade tem se destacado por seu compromisso com a excelência, investindo em infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e, acima de tudo, no bem-estar dos clientes”, ressalta.

A diretora do Hospital Unimed Sul Capixaba, Grazielle Grillo, destaca o compromisso com a excelência e aprimoramento contínuo, garantindo que cada cliente receba os melhores cuidados possíveis, com compaixão e respeito. “Este reconhecimento demonstra competência da equipe e compromisso da instituição em fazer a diferença na vida das pessoas”, conclui.