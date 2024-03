URGENTE: Apiacá confirma duas mortes após forte temporal

O prefeito do município de Apiacá, Fabrício do Posto (PP), no extremo Sul do Estado, confirmou na tarde deste sábado (23), duas mortes devido às fortes chuvas que caíram na noite de sexta-feira (22) e na madrugada de sábado (23).

Segundo o prefeito, as vítimas seriam uma senhora acamada de 80 anos e um senhor de 60 anos. Fabrício ainda informou que o município está isolado, não tendo acesso por nenhuma rodovia. Além disso, não há sinal de telefone celular e o abastecimento de água está comprometido.

“Um sentimento de impotência, uma tristeza sem fim, que corrói por dentro por ver tantas pessoas humildes perdendo tudo, perdendo uma vida de muito trabalho. Só quem passa sabe e entende este momento”, disse Fabrício.

Fabrício do Posto informou que o governador Renato Casagrande entrou em contato e confortou o mesmo, dizendo que dará total e irrestrito apoio ao município.