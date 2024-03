URGENTE: quatro mortes são confirmadas após chuvas em Mimoso

O município de Mimoso do Sul foi um dos mais atingidos pelas chuvas das últimas 24 horas no Sul do Espírito Santo. A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec) informa que foram confirmados quatro óbitos em Mimoso do Sul, em decorrência das chuvas.

Ainda, de acordo com a Cepdec, as equipes prosseguem trabalhando no local e este número pode se alterar ao longo do dia.

Leia também: “Cenário de guerra”: veja o que chocou o deputado em Mimoso do Sul

As estradas de acesso ao município permanecem obstruídas e aeronaves do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer) estão resgatando moradores da cidade. Além disso, a cidade está sem sina de telefonia móvel e internet.

A Prefeitura e demais órgãos estão mobilizados no resgate e atendimento emergencial à população da cidade. Devido à dificuldade de comunicação e de acesso aos lugares mais afastados, não é possível confirmar o número total de desaparecidos, desalojados e desabrigados.

Mais informações serão passadas pelo governador Renato Casagrande (PSB), durante uma coletiva na tarde deste sábado (23), no Aeroporto Municipal, em Cachoeiro de Itapemirim.