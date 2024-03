“Cenário de guerra”: veja o que chocou o deputado em Mimoso do Sul

O deputado estadual Bruno Resende (União) acompanha, de perto, a situação de Mimoso do Sul após uma tempestade que atingiu a cidade na madrugada deste sábado (23).

“Estou em Mimoso do Sul acompanhando as ações de resgate: a cidade está ilhada e parece um cenário de guerra. Peço que cada um possa contribuir com mantimentos, procurando a Igreja ou centro comunitário mais próximo”, solicita o parlamentar.

Bruno Resende, que é natural da cidade, ainda destaca a necessidade de unir forças para reconstruir o município de Mimoso do Sul.

“Como presidente da Frente Parlamentar de Enfretamento das Enchentes na Região Sul, informo que a Assembleia Legislativa já determinou a doação de R$ 17 milhões para socorrer as vítimas”.

A Defesa Civil estadual decretou alerta máximo de operação. As cidades mais atingidas foram:

📍 Mimoso do Sul

📍 Bom Jesus do Norte

📍 Muniz Freire

📍 Alegre

📍 Vargem Alta

📍 Guaçuí

📍 Rio Novo do Sul

📍 Jerônimo Monteiro

📍 São José do Calçado