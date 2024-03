Vacinação com e sem agendamento em diversos locais de Vila Velha; veja

Neste sábado (23), a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Vila Velha prepara mais uma ação de vacinação em diversos pontos da cidade. Assim, visando imunizar a população contra a dengue, covid-19 e influenza (gripe). Confira os locais de vacinação sem necessidade de agendamento.



Shopping Boulevard: Com 1.000 doses disponíveis, o local atenderá à demanda livre para a aplicação das vacinas de rotinas, covid-19 e influenza, o atendimento ocorrerá das 11 às 18h.



Shopping Praia da Costa: Com mais de 600 doses disponíveis, o ponto de vacinação focará na imunização contra a influenza, atendendo grupos prioritários determinados pelas autoridades de saúde, com horário de atendimento das 11 às 18h.

Normília da Cunha

No Campo Normilhão (SuperAção): com mais 600 doses, o local oferecerá vacinação contra covid-19. Incluindo crianças de 6 meses a menos de 5 anos, bem como grupos prioritários para a vacina bivalente. Além disso, também será ofertada a vacina contra dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade. O horário de atendimento será das 8 às 14h.



Sábado Mais Saúde (US Araças, US São Torquato e US Divino Espírito Santo): Os locais atenderão a demanda livre para a aplicação das vacinas contra covid-19, dengue e influenza. O atendimento ocorrerá das 8 às 16h na US de Araçás e US São Torquato, e das 08 às 17h na US Divino Espírito Santo.



Aliás, o grupo prioritário para a vacina influenza inclui, além de crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes e puérperas; idosos com 60 anos ou mais; trabalhadores da saúde; professores; povos indígenas; pessoas em situação de rua; profissionais das forças de segurança, salvamento e Forças Armadas; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros e trabalhadores portuários; trabalhadores do transporte rodoviário coletivo; funcionários do sistema de privação de liberdade; e população privada de liberdade.



Sobretudo, as vacinas Pfizer adulto monovalente e Hepatite A estão em desabastecimento temporário na Rede de Frio Estadual.

Com agendamento

Durante a semana do dia 25 a 27 de março, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Vila Velha vai disponibilizar aproximadamente 8.000 vagas para agendamento de vacinas. As vagas serão ofertadas a partir das 15 horas desta sexta-feira (22), no site de agendamento da prefeitura.



Os agendamentos para vacina contra dengue, influenza e rotinas serão realizados para as Unidades de Saúde (US). Que aliás, contam com sala de vacina no município de Vila Velha.