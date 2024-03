Valendo vaga na final! Rio Branco VN recebe o Vitória pelo Capixabão

Neste domingo (31), o Rio Branco VN recebe o Vitória, em jogo válido pela partida de volta das semifinais do Campeonato Estadual.

O primeiro jogo entre as duas equipes terminou com vitória do Rio Branco de Venda Nova, por 1 a 0, no Estádio Salvador Venâncio da Costa, casa do Vitória. Agora, o time da capital tem a difícil missão de vencer o Polenteiro no Olímpio Perim, por dois gols ou mais. No caso de vitória por um gol de diferença, a vaga na final será decidida nos pênaltis.

Detalhes sobre Rio Branco VN x Vitória

A partida acontece neste domingo (31), às 16h. Aliás, com mando de campo do Rio Branco VN, o jogo será no Estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante. Todavia, a transmissão do jogo é ao vivo, com exclusividade da TVE, nos canais 2.1 (TV aberta) e 15 (Net). A partida também será transmitida nos canais da TVE no Facebook e YouTube.

Ingressos

Assim como no jogo entre Rio Branco AC e Porto Vitória, na outra semifinal da competição. A partida entre Rio Branco VN e Vitória terá ação solidária na compra dos ingressos, em prol das vítimas das fortes chuvas no Sul do Espírito Santo.

Aliás, levando 1kg de alimento não perecível ou itens de higiene e limpeza, o torcedor paga meia entrada para assistir esse grande duelo. Contudo, os ingressos, segundo publicação no Instagram oficial do Rio Branco VN, estão custando R$ 40,00 (inteira). Com a doação, R$ 20,00 (meia).