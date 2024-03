Vítimas das chuvas: Rio Branco e Porto Vitória terá ação solidaria

Uma ação solidária para ajudar as vítimas das fortes chuvas que atingiram o sul do Espírito Santo vai marcar o duelo entre Rio Branco e Porto Vitória, neste sábado (30), às 17h, no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica.

A partida de volta das semifinais do Capixabão terá meia-entrada para homens e gratuidade para mulheres que doarem um quilo de alimento não perecível ou produtos de higiene e limpeza.

A iniciativa é uma parceria do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), com a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), a TV Educativa do Espírito Santo (TVE) e os dois clubes envolvidos no jogo.

O objetivo é destinar os itens arrecadados para as famílias desabrigadas e em situação de vulnerabilidade que sofreram com as enxurradas que destruíram cidades do sul capixaba, em especial Mimoso do Sul, Bom Jesus do Norte e Apiacá.

Para os homens que fizerem a doação, o ingresso cobrado será de R$ 20 (meia-entrada). Já as mulheres que participarem da ação não vão precisar pagar a entrada.

No domingo (31), também acontece a partida de volta da outra semifinal, entre Rio Branco de Venda Nova e Vitória, a partir das 16 horas, no Estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante. O jogo também vai contar com uma ação solidária, sendo que quem doar alimentos ou material de limpeza irá pagar meia-entrada (R$ 20).

A diretoria do time tricolor informa que a doação pode ser entregue no dia da partida, mas o que o clube também terá em sua sede um ponto de coleta para arrecadar materiais durante toda esta semana.

Transmissão de Rio Branco e Porto Vitória

Os dois jogos das semifinais do Capixabão serão transmitidos, ao vivo, pela TVE, nos canais 2.1 (TV aberta) e 15 (Net), e nos canais da TVE no Facebook e YouTube.