Vargem Alta teve o maior volume de chuva do ES nas últimas 24 horas

Depois de provocar temporais no estado de São Paulo, a frente fria também causou muita chuva em áreas do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Espírito Santo na quarta-feira (6).

Segundo a Climatempo, mais de 100 mm em 24 horas foram registrados em áreas da Grande Belo Horizonte, da Zona da Mata Mineira, do litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

No Espírito Santo, três cidades aparecem na lista de acúmulo de chuva nas últimas 24 horas: Vargem Alta, Bom Jesus do Norte e Mimoso do Sul.

Os acumulados de chuva em 24 horas, entre aproximadamente 4h de quarta-feira (6) e 4h desta quinta-feira (7), de acordo com dados do Inmet, Cemaden, Alerta Rio, ANA foram de:

Espírito Santo

Vargem Alta – 70,8 mm

Bom Jesus do Norte – 68,2 mm

Mimoso do Sul – 63,0mm

Minas Gerais

Sobragi – 183,4 mm

Delfinópolis – 101,6 mm (84 mm em 1 hora, entre 17h e 18h)

Contagem – 101,5 mm

Brumadinho – 58,8 mm

Juiz de Fora – 68,0 mm

Ibirité – 49,2 mm

Rio de Janeiro

Paraty/ BR 101 – 150 mm

Araruama/Monteiros – 106,6 mm

Angra dos Reis/Parque Perequê – 91,5 mm

São Sebastião do Alto – 82,6 mm

Nova Friburgo/São Geraldo – 79,3 mm

Saquarema – 66,8 mm

Natividade – 61,4 mm