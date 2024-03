Veículo roubado é recuperado pela Polícia Militar em Guaçuí

A Polícia Militar recuperou um veículo que havia sido roubado na noite do último domingo (3), em Guaçuí, no Caparaó do Espírito Santo. De acordo com a PM, a apreensão aconteceu na manhã desta segunda-feira (4), durante patrulhamento no bairro Horto Florestal, no município.

A PM informou que o veículo, modelo Volkswagen/Gol, de cor verde, foi roubado na noite anterior, por volta das 21h. Dois suspeitos abordaram e ameaçaram a vítima de 49 anos. Após o crime, eles fugiram com o veículo, não sendo localizados.

No entanto, uma denúncia anônima destacava que um carro estava abandonado no bairro Horto Florestal. Militares foram ao local, por volta das 7h, e localizaram o veículo.

Portanto, o carro foi removido ao pátio credenciado do Detran|ES do município.