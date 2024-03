Adolescente invade a contramão e bate de frente com veículo em Iconha

Cinco pessoas foram socorridas para o hospital após um adolescente invadir a contramão e bater de frente com um veículo, na tarde do último domingo (3), na localidade de Bom Destino, em Iconha, no Sul do Espírito Santo.

A Polícia Militar informou que foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima. No local, os militares avistaram dois veículos batidos, sendo um Volksvagem/Gol, de cor preto e um Fiat Pálio, de cor vermelho.

No hospital, os policiais conversaram com o condutor do Fiat Pálio, um homem de 42 anos, que explicou que estava trafegando na Avenida Danilo Monteiro de Castro, juntamente com sua família, uma adolescente de 12 anos, uma de 13 anos e uma mulher de 47 anos, quando percebeu um veículo desgovernado indo em sua direção e batendo de frente com seu veículo. O condutor fez o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

Em conversa com o adolescente, que estava no Volkswagen/Gol, disse que dirigia o veículo, momento que perdeu a direção do carro e invadiu a contramão. Além disso, o menor não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e negou a realização do teste do bafômetro.

Portanto, as vítimas de 12, 13, 47 e 42 anos foram levadas para o hospital de Iconha com ferimentos leves. O adolescente de 17 anos precisou ser encaminhado para um hospital de Cachoeiro de Itapemirim para realização de maiores exames.