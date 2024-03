Venda Nova é a grande vencedora do Prêmio Band Cidades Excelentes

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante foi consagrada a grande vencedora do Prêmio IGMA Geral- Cidade Excelente 2023, na categoria principal do Prêmio Band Cidades Excelentes, na faixa populacional até 30 mil habitantes.

Crédito: Axl Viana/AssCom PMVNI

Além disso, Venda Nova também conquistou o Prêmio IGMA Geral, o município foi igualmente reconhecido na categoria Saúde e Bem-Estar. O feito reflete o comprometimento contínuo da gestão atual em proporcionar melhor qualidade de vida para todos os munícipes.

O prefeito Paulinho Minetti recebeu as premiações pessoalmente das mãos do diretor administrativo da Amunes, Bruno Carvalho.

Crédito: Axl Viana/AssCom PMVNI

Cidades Excelentes

O Prêmio Band Cidades Excelentes veio para incentivar a melhoria da realidade dos municípios brasileiros, por meio da premiação de boas práticas da gestão pública. A iniciativa é uma parceria do Grupo Bandeirantes com o Instituto Aquila e apoio institucional da Amunes e é direcionada a todos os municípios do país.