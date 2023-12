Venda Nova também é diamante em transparência e governança

Em um marco significativo para a administração municipal, a Prefeitura de Venda Nova do Imigrante foi laureada com o Selo de Qualidade em Transparência e Governança Pública 2023, concedido pelo “Espírito Santo em Ação”, uma das principais entidades empresariais do Estado, com o respaldo da “Transparência Capixaba”. O Selo busca reconhecer os municípios capixabas que se destacam pela excelência em transparência e governança.

No cenário estadual, onde 63% dos 78 municípios ainda não atingiram os níveis ideais de transparência e governança, Venda Nova do Imigrante se destacou, figurando entre os 29% que receberam o selo.

Esta conquista é testemunho do compromisso da administração municipal em estabelecer práticas exemplares que contribuem para o desenvolvimento econômico e a atração de investimentos.

Leia também: Cachoeiro conquista “Selo Diamante” em transparência e governança

Venda Nova do Imigrante brilhou com méritos, alcançando o grau máximo, o “Selo de Diamante”, ao lado de outros municípios como Afonso Cláudio, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Vila Velha, Vitória, João Neiva, Serra, Vargem Alta, Alegre, Guaçuí e Domingos Martins.

O prefeito de Venda Nova do Imigrante, Paulinho Mineti, destaca que “o reconhecimento é fruto de um trabalho sério, dedicado e íntegro. A Prefeitura busca despertar cada vez mais uma sociedade mais justa e participativa, de forma a aprimorar a transparência na gestão pública municipal”.