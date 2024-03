Vice-Governador visita Ibatiba e reforça parcerias com o Município

Na manhã da última sexta-feira (15), o Vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, visitou Ibatiba para fomentar ações do agronegócio. Na oportunidade, uma comitiva visitou propriedades de produção de café em Ibatiba e empreendimentos locais.

Ibatiba hoje estimula a produção de cafés especiais com incentivos como o Concurso de Qualidade do Café Arábica, com a maior premiação do Estado. Este ano, R$ 100 mil serão pagos aos produtores, além de outros 50 mil reais só para as mulheres produtoras.

Os gestores visitaram a propriedade do agricultor Edivaldo Alcântara (Agroterra) e também os Produtos Tropeirão.

Durante a visita, Ferraço destacou os investimentos feitos no município e parabenizou os produtores pelo trabalho em prol da economia local.

“Sabemos que não é fácil o manejo com a produção de cafés especiais, mas é gratificante saber que produtores estão cada vez mais empenhados nesta produção que fomenta a geração de renda, também gerando oportunidade nessa terra extraordinária de riquezas”, disse Ricardo Ferraço.

Na pauta, o Vice-governador ainda falou sobre os investimentos feitos em Ibatiba em prol da agricultura e outros setores importantes do município.

A vice-prefeita Dra. Criziane Moreno, o Presidente do Legislativo Fernando Vieira, os vereadores Elias Candido da Silveira, Leonardo David de Carvalho, Jorcy Sangi e João Pedro Rocha, o Secretário Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio Eduardo Silveira, entre outras lideranças acompanharam as visitas aos produtores de Ibatiba.

*Com informações da Prefeitura de Ibatiba.

Crédito: Divulgação/PMI