VÍDEO | Carros são atingidos por galhos de árvore em Cachoeiro

Os galhos de uma árvore caíram sobre veículos que estavam estacionados em um terreno na Rua Francisco Siqueira, no bairro Aberlado Machado, em Cachoeiro. O registro foi feito na manhã desta sexta-feira (1º).

De acordo com a Defesa Civil, os carros estavam estacionados em baixo da árvore, quando os galhos, de grande porte, caíram sobre eles.

O coordenador da Defesa Civil, Inácio Darós, disse que a queda dos galhos pode ter sido provocada por pragas. Segundo ele, uma equipe da Secretária de Serviços Urbano esteve no local para realizar os trabalhos de retirada do galho. Não houve registro de feridos.

