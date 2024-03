VÍDEO | Moradores entram em pânico após casa pegar fogo em Cachoeiro

Moradores do bairro Agostinho Simonato, em Cachoeiro de Itapemirim, entraram em pânico após uma casa pegar fogo na tarde desta terça-feira (5).

De acordo com informações iniciais do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), a equipe foi acionada e está a caminho do local.

Não há informações sobre feridos e a causa do incêndio ainda é desconhecida. A ocorrência segue em andamento.

Veja o vídeo

Vídeo: Leitor/AQUINOTICIAS.COM