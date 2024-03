VÍDEO | Moradores registram chuva de granizo em Guaçuí

Moradores registraram a forte chuva de granizo que caiu na tarde desta sexta-feira (1º), no município de Guaçuí, região do Caparaó do Espírito Santo.

Em um vídeo feito por uma moradora, mostra a quantidade de água que cai na região, acompanhada de ventos fortes. No bairro Horto Florestal, o forro PVC de uma creche desabou. Não há informações sobre feridos.

Veja o vídeo:

Vídeo: Giovana Antunes