Foragido há mais de um ano é preso durante corrida de carro por aplicativo no ES

Após um ano e quatro meses sendo considerado foragido, um jovem de 21 anos foi detido pela Guarda Civil de Vitória (GCMV), na tarde desta quarta-feira (06), no Centro da capital. Ele não retornou da “saidinha do Dia das Crianças” e acabou detido em um carro de transporte por aplicativo.

Com ajuda da Gerência de Inteligência, uma equipe do patrulhamento da Guarda de Vitória realizou a abordagem a um veículo de cor preta em que o suspeito estaria. A ação foi na Avenida Jerônimo Monteiro, uma das principais vias da cidade.

“No veículo estavam o motorista, que nada havia contra ele, e o suspeito. Ele transportava R$ 4 mil em dinheiro, valor que ele alega que seria usado para comprar uma moto. Porém, não soube comprovar a origem do valor”, detalhou o Inspetor Rocha, do Grupamento de Apoio Operacional (Gaop).

Segundo informações da Secretaria de Justiça (Sejus), o passageiro do carro de aplicativo deu entrada no sistema prisional em 31 de maio de 2021, onde cumpria pena pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Em dezembro do mesmo ano, ele conseguiu ir para o regime semi-aberto. O jovem conseguiu o benefício da saída temporária em outubro de 2022. Porém, ele não retornou à Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV), passando a ser considerado foragido.

O motorista e o veículo foram liberados. Já o suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Vitória e apresentado à autoridade competente.