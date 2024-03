Vila Velha contará com coleta seletiva nas romarias da Festa da Penha

Durante a tradicional Festa da Penha, o cuidado com o meio ambiente ganha destaque com a implementação de um sistema de coleta seletiva de resíduos secos e úmidos. Equipes da Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura de Vila Velha estarão presentes orientando os fiéis sobre o descarte correto do lixo seco e úmido ao longo do percurso das romarias. Posteriormente, o material será encaminhado para associações de coletores de materiais recicláveis.



Na Romaria do Homens, por exemplo, serão estabelecidos quatro pontos fixos ao longo do trajeto, devidamente sinalizados para melhor identificação. Serão colocados dois contentores de lixo seco e úmido na descida da segunda ponte, dois contentores em frente à Bridi Madeiras, dois em frenta à Volksvagem da Glória e os último dois na Praça Duque de Caxias. Cada ponto de coleta contará com uma equipe responsável pela operação.



Já na Romaria das Mulheres, os dois contentores estarão fixados na Praça Duque de Caxias e outros dois contentores no Parque da Prainha. Além dos pontos de coleta ao longo das romarias, contentores de lixo serão estrategicamente instalados em diversas ruas e avenidas da cidade, visando reforçar a limpeza urbana e facilitar o descarte adequado de resíduos.



O processo de coleta seletiva, triagem, armazenamento e destinação adequada dos materiais contará com a participação das equipes da Secretaria de Serviços Urbanos, em colaboração com 10 coletores de materiais recicláveis da Associação Vilavelhense de Coletores de Materiais Recicláveis (Revive), que desempenham um papel fundamental na gestão de resíduos sólidos.



O secretário de Serviços Urbanos, Raphael do Nascimento, ressalta que as equipes da Prefeitura estarão atentas para orientar os fiéis não apenas sobre o descarte correto dos copos de água, mas também sobre o manejo adequado de resíduos secos e úmidos em toda a área da festa, incluindo a praça de alimentação montada na Prainha.



Além das medidas voltadas para a coleta seletiva de resíduos, a Secretaria de Serviços Urbanos também está coordenando outras atividades para garantir a organização do evento. Serão disponibilizadas 107 vagas para comércio eventual no Parque da Prainha entre foodtrucks, barracas e ambulantes, sendo ressaltado que não será permitida a venda de bebidas alcoólicas.



Quanto à infraestrutura de banheiros, serão distribuídos cerca de 200 banheiros ao longo do trajeto das romarias até o Parque da Prainha, visando atender adequadamente aos participantes do evento.

