Vizinhos denunciam maus tratos e morte de um cão em Cachoeiro

Recebemos imagens de uma residência onde se encontra um animal com sinais de maus tratos. De acordo com uma vizinha da casa, diversos moradores da rua tentavam ajudar. Compravam ração, já compraram remédios, mas a situação vinha se agravando. Agora, eles encontraram a cachorra morta no terraço da residência. O caso aconteceu no bairro BNH, em Cachoeiro.

Leia também: Cras do Jardim Itapemirim será reformado em até 90 dias; confira

Em alguns dos registros, a cachorra aparece visivelmente fraca e magra, em meio a entulhos. A vizinha conta que desde que o animal era um filhote os moradores da rua já percebiam os maus tratos. Sendo assim, de vez em quando jogavam alimentos e tentavam ajudar. Contudo, dessa vez já era tarde demais.

A morte foi descoberta porque há 3 dias os vizinhos estavam sentindo um mau cheiro pela rua. Desconfiados, resolveram conferir no terraço onde este animal ficava. Ao olharem para dentro do local, confirmaram os restos mortais da cachorra. Os vizinhos disseram que já estão atrás de informações com a Polícia para que a responsável seja punida.

No Brasil, de acordo com a lei nº 9.605/98, maltratar um animal é crime e o agressor pode ser punido com multas, apreensão do animal, e até mesmo preso. Muitas pessoas sentem medo de denunciar um parente ou vizinho, e acabam fazendo vista grossa para o crime. Veja mais: Maus-tratos contra cães é crime e deve ser denunciado – saiba como