1º Encontro de Empresários 2024

Na última quinta-feira, aconteceu a primeira edição do Encontro de Empresários de 2024, no Jaraguá Tênis Clube, com a participação de mais de 100 convidados, incluindo empresários e profissionais da imprensa, que saborearam um delicioso almoço preparado pelo Pablo’s Buffet, e aproveitaram a oportunidade para colocar a conversa em dia.

Durante o evento, os organizadores da Exposul Rural, Wesley Mendes (presidente do Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim), Pedro Paulo de Oliveira Martins e Zaira Andrade (Clube Capixaba), homenagearam três pessoas que se destacaram por suas contribuições para o agronegócio: a jornalista Kátia Quedevez (Revista Safra), o presidente da Cacal Domingos Piassi, e o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, que receberam a medalha de Mérito Agro.

O evento é organizado pelos publicitários Juarez Marquetti e Marcos Jacob, com o patrocínio do Sicoob Sul, Acisci, Unimed Sul Capixaba, Hyundai Prime, Cofril, CBL, Rádio Antena 1, Studio HG2, Claudinei Trentini Decoração, Jaraguá Tênis Clube, Pablo’s Buffet e Events Macchina.