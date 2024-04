6ª Festa do Trabalhador acontece em maio, em Anchieta

A Administração Municipal de Anchieta convida a população em geral para participar da 6ª Festa do Trabalhador, a realizar-se no domingo, dia 05 de maio, na Praça Municipal Orestes Gheller.

A programação terá início às 13:00 horas e contará com: torneio de voleibol de areia, mostra de orquídeas e plantas ornamentais, brinquedos infláveis gratuitos para crianças, mateada, entrega do Plano Municipal de Cultura, lançamento do Artesanato Turístico, Show com a Banda Zero 49 e muito mais.

Não perca! Convide sua família e amigos e participe.