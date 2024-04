Acidente grave mata motociclista em Iúna

Um motociclista, de 46 anos, morreu após a moto em que ele conduzia bater em um poste em uma rua do bairro Guanabara, em Iúna, na noite do último sábado (27).

Segundo relato de uma testemunha que presenciou o acidente, a vítima conduzia uma moto Honda/Pop, de cor preta, na Rua Professor Amphilophio de Oliveira, momento em que perdeu o controle da motocicleta, invadiu a contramão e bateu em um poste. No impacto da batida, a moto ficou bastante danificada.

No entanto, a vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém, não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância.

O corpo do motociclista foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Iúna, onde iria aguardar o encaminhamento para o Instituto Médico Legal (IML). Como a motocicleta não possuía nenhuma restrição administrativa ou criminal, ela foi liberada no local.

