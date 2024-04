Adolescente é assassinado enquanto andava de bicicleta em Piúma

Um adolescente, de 16 anos, foi morto a tiros enquanto andava de bicicleta em uma rua do bairro Jardim Maily, em Piúma, litoral Sul do Espírito Santo, na madrugada do último domingo (31).

Segundo a Polícia Militar, os militares foram acionados para verificar uma ocorrência de homicídio por arma de fogo, em via pública, no bairro Jardim Maily. Uma equipe foi ao local e constatou o fato. Quatro cápsulas de arma de fogo calibre 9mm foram encontradas por populares próximas ao corpo. O material foi entregue na Delegacia Regional.

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

No entanto, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Piúma. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. A motivação do crime ainda é desconhecida.