Alane é a última eliminada do ‘BBB 24’ e reality tem final definida

A bailaria Alane é a última eliminada do Big Brother Brasil 24. Neste domingo, 14, a sister disputou a berlinda que definiu o Top 3 da edição, mas acabou com 51,11% dos votos. Isabelle e Matteus também disputaram o paredão e receberam 46,66% e 2,23%, respectivamente.

Com a eliminação da bailarina, o reality tem a final oficialmente definida. Davi, que venceu a Prova do Finalista após mais de 10 horas, disputa o grande prêmio da edição com Isabelle e Matteus.

Ao deixar o programa, Alane girou a última roleta que define o valor da premiação. Ela arrebatou R$ 500 mil para o Top 3, gerando o maior prêmio da história do programa: R$ 2,92 milhões.

No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt pontuou pontos fracos e fortes de cada um dos emparedados e avisou a Matteus que ele era o primeiro finalista. Depois, seguiu para o discurso voltado para Alane e Isabelle, falando sobre o amor de ambas ao falar da mãe na trajetória do programa.

“Mamãe Aline e mamãe Jaqueline certamente estão neste momento com o coração explodindo de tanto orgulho. Porque aquilo que elas sempre souberam, agora o Brasil inteiro sabe também, que as filhas delas são encantadoras, apaixonantes e merecem o mundo”, disse.

Ao sair, Alane que havia tido uma crise de choro após anuncio da eliminação ainda dentro da casa afirmando ser uma “pessoa horrível” e estar com vergonha, disse já do lado de fora que estava extremamente triste e envergonhada e agradeceu pela participação. “Queria dar um abraço em todo mundo”, disse, se referindo a produção do reality.

Tadeu consolou a participante afirmando que não havia motivos para sentir vergonha e muito menos acreditar que não era um orgulho para a mãe.

A grande final do BBB 24 ocorre na próxima terça, 16. Os três finalistas comemoraram muito dentro da casa após o final do ao vivo.

Relembre como foi a Prova do Finalista

Davi garantiu sua posição na final do BBB 24 ao vencer a Prova do Finalista. Após 10 horas de duração de prova, o motorista de aplicativo venceu a prova de resistência, segurando o disco até o último momento.

A Prova do Finalista do BBB 24 começou às 23h45 da última quinta-feira, 11, e terminou por volta das 10h da manhã da sexta-feira, 12. Além da vaga da final, Davi ganhou um carro.

Matteus foi o primeiro a sair, pedindo para parar a prova por volta de 1h50, após resistir por mais de duas horas, devido a um mal-estar. Isabelle também deixou a competição, às 6h40, quase 7 horas depois de começar, sentindo-se mal e sendo amparada pelos dummies.

Alane foi a última a deixar a prova. Momentos antes da desistência, a dançarina pediu desculpas para a mãe e afirmou estar muito cansada.

Estadao Conteudo