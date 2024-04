Alckmin é diagnosticado com Covid e compromissos estão suspensos

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, foi diagnosticado com Covid-19 neste domingo (31), informou a assessoria de imprensa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – do qual Alckmin é ministro.

Os compromissos oficiais de Alckmin previstos para segunda-feira, dia 1º, portanto, estão suspensos. Segundo a assessoria, o ministro “não cumprirá agendas na Vice-Presidência e no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços na segunda-feira”.

Conforme as informações, o vice-presidente apresenta sintomas leves da doença e passa bem. “Ele permanecerá em casa, para uma pronta recuperação, de acordo com recomendação médica”, finaliza a nota à imprensa.

Estadao Conteudo