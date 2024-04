Alunos de Ibatiba recebem orientações sobre o processo eleitoral

A seis meses das eleições municipais, os estudantes da Escola Estadual Professora Maria Trindade de Oliveira participaram do programa “Justiça Eleitoral vai até as Escolas” do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. A ação foi realizada durante os dias, quarta (10) e quinta-feira (11), e resultou na emissão de 165 títulos de eleitores.

Os alunos da faixa etária entre 16 e 17 anos receberam orientações sobre o processo eleitoral, além de tirar o título de eleitor, entre outros serviços.

Liderada pelo Cartório Eleitoral de Ibatiba, a iniciativa contou com a presença do Juiz da Comarca local – Dr. Akel Lima no encerramento das atividades na quinta (11).

Conforme a Constituição Federal, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para maiores de 18 anos e facultativos para pessoas analfabetas, maiores de 70 anos e jovens de 16 e 17 anos. É possível ainda tirar o título de eleitor a partir dos 15 anos de idade. No entanto, somente ao completar 16 anos a pessoa poderá votar.

“Parabenizo a iniciativa cidadã da Justiça Eleitoral e principalmente por garantir essa oportunidade na Terra dos Tropeiros”, citou o Prefeito Luciano Pingo.