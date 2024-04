Após 7 meses, Centro de Imunização será reinaugurado em Alegre

A Saúde de Alegre ganha um reforço e tanto, com a reinauguração do Centro de Imunização e Vigilância Epidemiológica, que aconte nesta quarta-feira (24). O espaço funcionará na antiga Rodoviária, com os atendimentos relacionados à vacinação para todos os públicos, além dos exames de infecções sexualmente transmissíveis (IST).

Leia também: Lacen confirma circulação de Febre do Oropouche no Espírito Santo

A inauguração da reforma, feita com recursos do próprio município, vai contar com uma celebração, que terá início às 18h.

Para familiarizar a comunidade com o novo espaço e reforçar a importância e a cultura da vacinação, a festa de inauguração terá atrativos diversos para que a criançada também compareça, com algodão doce, pula-pula e pipoca.

O Centro de Imunização e Vigilância Epidemiológica interrompeu os atendimentos para a realização da reforma em setembro de 2023 e as vacinações foram direcionadas para as Unidades de Saúde Municipais.

O prefeito Nirrô Emerick falou sobre reinauguração, durante uma transmissão no Instagram. Na manhã desta terça-feira (23), junto da Diretora de Vigilância em Saúde de Alegre, Maria do Carmo Costa, a Carminha.

“Faço um convite especial a você e sua família: Estaremos nesta quarta (24), na antiga Rodoviária, no Centro de Imunização, para inaugurar a reforma e modernização daquele espaço. Atendendo a um antigo anseio dos funcionários e da população, fizemos investimento com recursos próprios. Recursos da Saúde, para melhorar o atendimento à população” disse o prefeito.

Ainda segundo Nirrô, haverá a partir desta ocasião, uma repescagem na vacinação contra a gripe, para os grupos prioritários que ainda não tomaram a vacina.

Além disso, durante a inauguração, as equipes de Saúde que atuarão no espaço, realizarão testagens de infecções sexualmente transmissíveis (IST).

Campanha contínua contra a gripe

Recentemente, a Diretora de Vigilância em Saúde de Alegre, Maria do Carmo Costa, a Carminha, explicou em vídeo divulgado nos canais oficiais da Prefeitura de Alegre falando sobre a importância da vacina e como se vacinar.

O objetivo era reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrente das infecções pelo vírus influenza, na população-alvo para a vacinação.

Aliás, a meta é vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos prioritários, como crianças, gestantes, puérpera e idosos.

Contudo, o vídeo ainda está disponível. Assista, clicando AQUI.

Múltiplos serviços oferecidos

No local, dois enferemeiros e três técnicos de enfermagem, sob supervisão da diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Executiva de Saúde (SESA) atuam na vacinação e outros procedimentos.

Os serviços incluem ainda o atendimento e vacinação antirrábica: a coleta de sorologias: testagem para HIV/Ist’s; agendamento de consultas e exames ao Serviço Especializado de Ist’s/Aids; monitoramento de pacientes ou suspeitos de tuberculose e hanseníase, além dos contatos domiciliares.

Aliás, o espaço vai funcionar de 7h as 17h, de segunda-feira à sexta-feira. Para ser atendido, é necessário apresentar os documentos de identificação, o Cartão SUS e o Comprovante de Residência.

Reinauguração do Centro de Imunização e Vigilância Epidemiológica

Onde: Na antiga Rodoviária, centro de Alegre.

Na antiga Rodoviária, centro de Alegre. Quando: Quarta-feira (24), às 18h.

Quarta-feira (24), às 18h. O que vai ter: Vacinação de gripe para grupos prioritários e repescagem das crianças de 6 meses a 5 anos, gestante, puérperas, pessoas acima de 60 anos entre outros do grupo prioritário e testes gratuitos de doenças sexualmente transmissíveis.

Vacinação de gripe para grupos prioritários e repescagem das crianças de 6 meses a 5 anos, gestante, puérperas, pessoas acima de 60 anos entre outros do grupo prioritário e testes gratuitos de doenças sexualmente transmissíveis. O que mais: Atrações para as crianças, com algodão doce, pula-pula e pipoca.

Fonte: Prefeitura de Alegre