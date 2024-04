Após 8 anos, Castelo recebe o Campeonato Brasileiro de Parapente

A Rampa de Ubá, que fica cerca de 28 quilômetros da sede do Município, reconhecida internacionalmente por sua beleza e suas condições perfeitas de voo, será palco da 1ª etapa do “Campeonato Brasileiro de Parapente”, entre os dias 13 e 20 de abril.

O evento, que não acontece no município há 8 anos (desde 2016), será realizado pela Prefeitura Municipal de Castelo e pela Confederação Brasileira de Voo Livre (CBVL), em parceria com a Associação de Voo Livre de Castelo (TERMAL). Até o momento, 125 pilotos de diversos estados do país já estão inscritos para as provas.

“Além da competição, o evento também será uma oportunidade para divulgar as belezas naturais de Castelo e fortalecer a economia local. A expectativa é que a cidade receba inúmeros visitantes durante os dias do campeonato, impulsionando o turismo e gerando renda para os diversos setores da economia”, comentou o prefeito de Castelo, João Paulo Nali.

Para animar ainda mais o evento, na Praça Três Irmãos, no centro da cidade, acontecerá o 2º “Castelo Festival”, nos dias 13, 14, 19, 20 e 21 de abril. A partir das 19 horas, o público poderá curtir apresentações de bandas regionais e degustar cervejas artesanais e o melhor da culinária castelense.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DO CAMPEONATO:

07:30 – Abertura do QG

09:00 – Transporte para rampa

11:00 – Briefing com pilotos

12:00 – Abertura da janela

16:30 – Abertura da apuração

21:30 – Fechamento da apuração

22:00 – Resultados provisórios