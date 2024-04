As temperaturas vão cair mais? Confira a previsão para hoje (20)

De acordo com o Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), neste sábado (20), o sol volta a aparecer em grande parte do Espírito Santo, devido à influência de um sistema de alta pressão, que reduz a formação de nuvens.

A previsão de chuva é apenas durante a madrugada e manhã nas cidades da Grande Vitória e na região Nordeste. Os ventos sopram com até moderada intensidade ao longo da costa.

Leia também: Ex-namorado é suspeito de mandar pichar carro de casal no ES

Na Região Sul, poucas nuvens e calor, sem chuva. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 25 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 24 °C.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.