Ex-namorado é suspeito de mandar pichar carro de casal no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz concluiu, nesta sexta-feira (19), uma investigação que elucidou o caso de um casal que teve o carro pichado, no município de Aracruz. O suspeito pelo vandalismo seria o ex-namorado da vítima.

De acordo com a PC, no início do mês de março, um casal procurou a Delegacia Especializada de Investigações Criminais do município, relatando que o veículo deles havia sido totalmente pichado numa ação de vandalismo. Na semana seguinte do depoimento, o veículo foi novamente pichado, estacionado em outro local.

No entanto, por meio de vídeos de câmeras de videomonitoramento e denúncias nas redes sociais, os policiais conseguiram identificar o suspeito do crime. “Durante a diligência, a equipe averiguou que o ex-namorado da vítima pagou a terceiros para pichar, por duas vezes, o carro do atual namorado da ex-companheira dele, comprovando que a motivação do vandalismo foi passional”, disse o delegado da Deic de Aracruz, Leandro Sperandio.

Leia também: Suspeito “escala” grade e furta fios de escola em Cachoeiro

Portanto, o mandante, o intermediário e o pichador serão indiciados pelos crimes de dano e perseguição, nos termos da Lei Maria da Penha.