Belo e Gracyanne Barbosa se separam após 16 anos

O casamento de Belo e Gracyanne Barbosa chegou ao fim após 16 anos. A informação foi confirmada ao Estadão pela assessoria da modelo. O cantor não se pronunciou sobre o assunto.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do UOL, os dois optaram pela separação cerca de oito meses atrás, mas ainda moram juntos. Belo irá se mudar para uma nova residência, enquanto a ex-mulher permanecerá na casa.

Os dois não compartilham fotos juntos desde dezembro do ano passado, o que levantou rumores dos internautas. Até o momento, eles não se pronunciaram sobre o caso nas redes sociais.

Ao Estadão, a equipe de Gracyanne alegou que, apesar da separação, o amor entre os dois não acabou.

Estadao Conteudo

