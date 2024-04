Bom Jesus cancela festa de emancipação devido às chuvas

A Prefeitura de Bom Jesus do Norte, no extremo Sul do Estado, comunicou neste sábado (6) o cancelamento da festa de emancipação político-administrativa de 2024.

O prefeito de Bom Jesus, Toninho Gualhano (PMN), juntamente com a equipe de governo, ressaltou sobre a decisão difícil de cancelar a tradicional festa em face da maior enchente já registrada na história da cidade.

O desastre natural que ocorreu no final de março, não apenas destruiu partes graves da cidade, mas também deixou muitas famílias desabrigadas, exigindo uma resposta urgente e abrangente por parte das autoridades locais.

Segundo a Prefeitura de Bom Jesus do Norte, o evento festivo foi suspenso para que todos os esforços e recursos disponíveis possam ser direcionados para o auxílio às vítimas e para a assistência das áreas afetadas.