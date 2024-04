Bom Jesus inicia processo para cadastro do Cartão Reconstrução

Começou nessa quarta-feira (3), em Bom Jesus do Norte, o processo para cadastro do Cartão Reconstrução no valor de R$ 3.500,00, destinado às vítimas das fortes chuvas que atingiram o município.

Equipes da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (SETADES) estão na cidade para atender à população.

Leia Também: Aulas continuam suspensas em seis escolas municipais de Alegre

O atendimento será realizado todos os dias úteis nas próximas semanas em estrutura montada na quadra do Bairro Silvana, em frente ao Posto de Saúde. Em seguida, para dar seguimento aos cadastros, todo atendimento voltará a ser realizado no CRAS de Bom Jesus do Norte.

A Prefeitura informa que é importante ressaltar que não é preciso que todos compareçam no mesmo dia e enfrente grandes filas, pois serão vários os atendimentos e, consequentemente, todos serão atendidos.

Quem ainda não possui o Cadastro Único, deve procurar o CRAS e realizar o cadastro antes de ir para o atendimento do Cartão Reconstrução.