Bom Jesus: pré-candidato Marquinhos Messias faz importantes alianças

O ex-prefeito Marquinhos Messias (PP), tem se movimentado muito nos bastidores, construindo seu retorno ao comando do município de Bom Jesus do Norte, onde governou até dezembro de 2020.

No último dia 15, esteve reunido com o deputado federal Da Vitória, presidente estadual do Partido Progressistas (PP), sigla à qual o Marquinhos está filiado, sendo pré-candidato a prefeito.

Leia Também: Audiência debate o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil

Da Vitória também é coordenador da bancada capixaba em Brasília, sendo um dos grandes incentivadores e apoiador da pré-candidatura do ex-prefeito.

Já nesta quarta-feira (24), Marquinhos retornou a Vitória para outra importante reunião, desta vez com o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (Podemos).

Paralelamente aos encontros com lideranças regionais, Marquinhos tem mantido encontros frequentes com lideranças locais, organizando partidos, estruturando candidaturas, visando a sucessão municipal deste ano.

Crédito: Redes Sociais