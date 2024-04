BPTran alerta para infrações cometidas na condução de ciclomotores

O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) fará um alerta para conscientizar os condutores de ciclomotores sobre infrações cometidas no Espírito Santo. A medida será tomada por conta das diversas irregularidades que têm sido cometidas por proprietários de ciclomotores durante a circulação em vias públicas, inclusive calçadas e ciclovias. Estas atitudes imprudentes colocam em risco pedestres, ciclistas e os próprios condutores desses veículos.

De acordo com o órgão, a ação antecederá uma operação de fiscalização lastreada na Resolução 996/23 do Contran. O foco será em condutores que estejam cometendo infrações de trânsito na utilização de ciclomotores.

As infrações mais frequentemente observadas no dia a dia são menores pilotando, condutores inabilitados na categoria A, falta do uso de equipamentos de segurança. Além de circulação em calçadas e ciclovias, excesso de lotação, entre outras.

Em um primeiro momento, entendendo o desconhecimento de muitos a respeito do tema, o BPTran esclarecerá sobre as exigências que constam na Resolução 996/23. Assim, dirigindo-se diretamente a alunos de escolas interessadas, publicando informações em redes sociais e abordando comerciantes e usuários que não estejam circulando com os veículos. Isso porque, já que em casos de flagrante desrespeito às normas, o agente fiscalizador é obrigado a atuar.

Em poucos dias, logo após o alerta, as fiscalizações pontuais começarão a acontecer em diferentes locais e horários da Grande Vitória. As consequências para quem descumprir as regras incluirão a possibilidade de remoção do veículo, além da responsabilização dos proprietários por prática de crime de trânsito, como no caso de permitir/entregar veículo a pessoa não habilitada.

Confira alguns flagrantes destas infrações: