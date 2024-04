Brasil expõe exuberância de suas pedras naturais em feira internacional

De 22 a 25 de abril, a indústria brasileira de pedras naturais desembarca em solo americano para a Coverings 2024, maior e mais tradicional feira norte-americana do setor de revestimentos. Este ano, o evento acontecerá em Atlanta, e o Brasil será representado por 62 empresas do setor em um Pavilhão organizado pelo It’s Natural – Brazilian Natural Stone, programa de incentivo às exportações desenvolvido pelo Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) e pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

O Pavilhão Brasileiro incorpora as cores que representam a alma do país, incluindo espaços para networking, salas de reuniões, proporcionando inúmeras possibilidades. O verde e o amarelo vibrantes prometem chamar atenção dos visitantes da feira com um espaço alegre e contagiante. Na identidade visual, imagens de ambientes com rochas naturais aplicadas e informações setoriais destacando todo potencial geológico e econômico do Brasil.

Em um trimestre de ascensão, as exportações brasileiras de rochas naturais atingiram crescimento de 22,8% nos três primeiros meses do ano, totalizando U$ 279,5 milhões. E as negociações comerciais com os Estados Unidos tiveram destaque registrando aumento de 32,7% no mesmo período. “Principal mercado importador das rochas naturais brasileiras, os EUA representaram, em 2023, 54,7% das exportações nacionais de rochas. A Coverings é uma excelente oportunidade para o Brasil manter relacionamento com os clientes locais e, claro, consolidar sua posição como líder global nesse dinâmico setor”, completou o presidente do Centrorochas, Tales Machado.

Coverings

Localizado no Hall C, o Pavilhão Brasileiro ocupará uma área de mais de 15.000 pés quadrados, apresentando materiais diferenciados que refletem a vasta geodiversidade do país. Com expositores provenientes de seis diferentes estados brasileiros, as 62 empresas participantes estão prontas para surpreender os visitantes com uma ampla variedade de materiais, incluindo mármores, granitos e quartzitos.

Empresas expositoras: Alliance Stone, Amagran, Andrade Stones, Basalto SC, Borchardt Stone, Bramagran, Brasigran, Brasilmag, Cajugram, Calvi Granitos, Capital Granite, Costa Granitos, CS3, Elite Stone, Ferraz Brasil, Gramassena, Gramazini, Gramil, Granex do Brasil, Granibras, Granipex Group, Graniti Export, Granitos Collodetti, Granos, Igramar, Levantina Brazil, Lime Stone Brazil, Madson Pedras, Magban, Magnitos Magnago, Maqstone, Marbrasa, Margramar, MG2 Granitos, MGA, Micapel Slate, Milanezi Granitos, Milgran Granitos, Mineração Marianelli, Mineral Stone, Naturale Granitos, Nova Aurora, Nova Stone, Pazigram, Pedra do Frade, Pedras São João, Pemagran, PR Group Paraná, Premier Brazilian Stones, Qualitá Group, Quartzblue, Riva Stones, Sabagram Group, Santo Antonio Stones, Stone Palace Surfaces, Testi do Brasil, Thor Granitos, Toledo Mineração, UNQ Stone, Vitoria Stone Group, Willcomex e Yellow Stone.

Sobre o It’s Natural – Brazilian Natural Stone

O It’s Natural – Brazilian Natural Stone é um programa de incentivo às exportações desenvolvido pelo Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). O programa, que atualmente conta com 202 empresas apoiadas, tem por objetivos estimular e aumentar as exportações de rochas ornamentais brasileiras, através de um conjunto de ações estratégicas de internacionalização com ações de promoção, fortalecimento da imagem e desenvolvimento do setor no mercado mundial. As empresas interessadas em fazer parte do projeto devem acessar https://podio.com/webforms/26378838/1995038 realizar cadastro gratuito.

Sobre o Centrorochas

O Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais está presente em todas as demandas nacionais para aumentar a competitividade do setor de rochas ornamentais. A entidade atua diretamente dando suporte nos trâmites relacionados à presença do empresário brasileiro no exterior combinando com atividades comerciais e operacionais relativas ao desenvolvimento e evolução das empresas brasileiras.

Sobre a ApexBrasil

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. Para alcançar esses objetivos, a Agência realiza ações diversificadas de promoção comercial que visam promover as exportações e valorizar os produtos e serviços brasileiros no exterior, como missões prospectivas e comerciais, rodadas de negócios, apoio à participação de empresas brasileiras em grandes feiras internacionais, visitas de compradores estrangeiros e formadores de opinião para conhecer a estrutura produtiva brasileira entre outras plataformas de negócios que também têm por objetivo fortalecer a marca Brasil.